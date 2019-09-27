Hercai 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Hercai yeni bölümü için bekleyiş başladı. Cuma akşamları takip edilen dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Hazar kızını korumaya çalışır fakat Reyyan'ın kararı herkeste şok etkisi yaratır. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarır, Zehra ve Hazar ise Reyyan için bir kez daha savaşmaya hazırdır. Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağman mutlu sona ulaşacak mı meak konusu.

HERCAİ 14. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HERCAİ 14. BÖLÜM FRAGMANI