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27.09.2019 - 15:20 |

Hercai 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Hercai yeni sezon bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamları yayınlanan Hercai'nin 14. bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesinde büyük şok yaratıyor. İşte Hercai 14. bölüm fragmanı

Hercai 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Hercai yeni bölümü için bekleyiş başladı. Cuma akşamları takip edilen dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Hazar kızını korumaya çalışır fakat Reyyan'ın kararı herkeste şok etkisi yaratır. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarır, Zehra ve Hazar ise Reyyan için bir kez daha savaşmaya hazırdır. Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağman mutlu sona ulaşacak mı meak konusu.

HERCAİ 14. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HERCAİ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Eve girdiğinde ev sahibi ve karısını öyle görünce... Korkunç olayda karar!KKTC'de mahkeme, yasak aşk cinayetinde Memduh Ulugün'ü öldürmekten yargılanan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası verdi.
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