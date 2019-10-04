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04.10.2019 - 15:21 |

Hercai 15. bölümde silahlar çekiliyor? Hercai 15. bölüm fragmanı

Hercai yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin 15. bölüm fragmanları herkesi meraklandırdı. Şadoğlu çiftliğinde neler olacak? Silahlar çekiliyor. İşte Hercai yeni bölümden detaylar...

Hercai 15. bölümde silahlar çekiliyor? Hercai 15. bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 15. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Azize Aslanbey bu oyunun kazananı mı olacak?

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaanesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaz. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın inancını güçlendirir.

Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Bu hamle Azize'nin planını tehlikeye sokar.

HERCAİ 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

HERCAİ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasındaAvcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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