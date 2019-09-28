Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Cuma günleri ekrana gelen Hercai dizisinin 14. bölümü bu akşam yayınlandı. Son bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 15. bölüm fragmanı yayınlanmış değil. Yeni bölüm fragmanının dizinin hemen ardından yayınlanması bekleniyor.