Hercai 16. yeni bölüm fragmanında Miran düşmanlarının peşinde!

Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinde Azize Arslanbey, kurduğu oyun ile Miran ve Reyyan'ı yeniden konağa getirmesini başarmıştır. Reyyan'a olan aşkı nedeniyle kavgadan uzak durmaya çalışan Miran bu adımları yavaş yavaş atmaya çalışsa da gizli düşmanlar ve aile içindeki sırlar buna izin vermeyecektir.

Hercai 16. yeni bölüm fragmanında anneannesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenecek olan Miran nasıl bir tepki verecektir. Hercai 16. yeni bölüm fragmanı ile 11 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

HERCAİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI