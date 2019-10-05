05.10.2019 - 10:19 |
Hercai 16. yeni bölüm fragmanında Miran düşmanlarının peşinde!
ATV ekranında yayınlanaHercai dizisi 15. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Cma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinde Miran ve Reyyan'ın Arslanbey konağına gelmesi için planını devreye soktu. Reyyan'ın isteği doğrultusunda kavgadan uzak durmaya çalışan Miran yayınlanan yeni bölüm fragmanında ananesinin sakladığı sırrı öğrenecek. Hercai 16. yeni bölümü ile 11 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.
Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinde Azize Arslanbey, kurduğu oyun ile Miran ve Reyyan'ı yeniden konağa getirmesini başarmıştır. Reyyan'a olan aşkı nedeniyle kavgadan uzak durmaya çalışan Miran bu adımları yavaş yavaş atmaya çalışsa da gizli düşmanlar ve aile içindeki sırlar buna izin vermeyecektir.
Hercai 16. yeni bölüm fragmanında anneannesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenecek olan Miran nasıl bir tepki verecektir. Hercai 16. yeni bölüm fragmanı ile 11 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.
HERCAİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI