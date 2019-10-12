Hercai 17. bölüm fragmanında romantik anlar

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümü yine çok heyecanlıydı. Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yarattı. Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

Hercai 17. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte yeni bölümü ile 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan diziden ilk detaylar...

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI