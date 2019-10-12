12.10.2019 - 14:16 |
Hercai 17. bölüm fragmanında romantik anlar
Hercai son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizide Reyyan'ın kaçırılması ortalığı karıştırdı. Miran bunu yapan kişinin kim olduğunu bulabilecek mi? Hercai 17. bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı. İşte yeni bölümden detaylar...
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümü yine çok heyecanlıydı. Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yarattı. Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.
Hercai 17. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte yeni bölümü ile 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan diziden ilk detaylar...
HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI