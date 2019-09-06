Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai dizisi başrol oyuncuları

Hercai dizisi bu akşam 12. tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizinin senaryosu ve başrol oyuncuları kadar dizinin çekildiği il ve konakta dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Hercai dizisi hangi ilde ve hangi konakta çekiliyor?

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat ilçesinde çekiliyor. Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusunu sıkça yansıtan film izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Dizinin çekildiği il ve ilçenin yanı sıra Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri konakta en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarakta biliniyor.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan, Serdar Özer gibi usta isimler yer alıyor.