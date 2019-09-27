Hercai dizisi oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Hercai bu akşam ekranlara gelirken yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan sık sık aratılan konuların başında ise dizinin oyuncuları ve mekanı geliyor. İşte filme dair bilgiler...

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı” mottosuyla yola çıkan Hercai’nin başrollerini ise

Akın Akınözü,

Ebru Şahin,

Gülçin Santırcıoğlu,

Serhat Tutumluer,

Ayda Aksel,

Macit Sonkan,

Serdar Özer,

Oya Unustası,

Tansu Taşanlar,

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin Midyat Sıla Konağında çekilen Hercai dizisinin çekildiği konak aynı zamanda Midyat Konuk Evi müzesi olarak da biliniyor.