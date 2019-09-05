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05.09.2019 - 15:09

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında?

Hercai dizisinin başrollerinde yer alan Ebru Şahin, Reyyan rolü ile büyük bir çıkış yakaladı. Daha önce de dizilerde rol alan Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında? İşte Ebru Şahin'in biyografisi...

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında?

Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin Reyyan Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır.

EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Ebru Şahin 1994 doğumludur.

İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile de dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin şimdilerde Hercai dizisinde başrolde yer almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

Akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldıAnkara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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