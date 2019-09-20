Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Cuma günleri yayınlanan Hercai yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Reyyan geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

HERCAİ FRAGMAN