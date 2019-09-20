20.09.2019 - 10:04 |
Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?
Hercai 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin yeni bölümünde Reyyan'a evlilik teklifi eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? İşte Hercai 13. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Cuma günleri yayınlanan Hercai yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Reyyan geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?
HERCAİ FRAGMAN