Hercai fragman! 15. Yeni bölümde büyük aşk

Cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi 15. yeni bölümüyle Cuma akşamı ekrana gelecek. Peki Hercai son bölümde neler oldu?

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Hazar’ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan’ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ‘’Ben kızımın evlatlığından razıyım’’ diyen Hazar, Reyyan’ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan’ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran’ın evlilik kararı Azize’nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

“İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi”

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ FRAGMAN