Hercai ne zaman başlayacak?

Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi yaklaşık 3 buçuk ay önce sezon finali yaptı. Dizinin takipçileri yeni sezonu deyim yerindeyse iple çekiyor. Sıklıkla sorulan soru "Hercai dizisi ne zaman başlayacak?" şeklinde...

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai dizisi 31 Mayıs 2019 Cuma günü sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken yeni sezon ilk bölüm 20 Eylül Cuma günü ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.