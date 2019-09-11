Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Hercai 13. bölüm fragmanı

ATV'de ekrana gelen Hercai dizisinin yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve Cuma günleri ekrana gelen Hercai dizisi için yeni bölüm tarihi belli oldu.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi yeni sezon bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI