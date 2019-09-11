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11.09.2019 - 11:19

Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Hercai 13. bölüm fragmanı

Hercai ne zaman başlayacak? Yeni sezon bölümleri izleyici tarafından merak edilen Hercai dizisi için beklenen haber geldi. Peki, Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman?

Hercai yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Hercai 13. bölüm fragmanı

ATV'de ekrana gelen Hercai dizisinin yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve Cuma günleri ekrana gelen Hercai dizisi için yeni bölüm tarihi belli oldu.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi yeni sezon bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANI

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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