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13.09.2019 - 13:06 |

Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai 13. bölüm fragmanı...

Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Cuma akşamları ekrana gelen Hercai'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Hercai yeni sezon ilk bölüm fragmanını yayınladı. İşte dizinin başlama tarihi...

Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai 13. bölüm fragmanı...

12. bölümü ile sezon finali yapan Hercai dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor. İşte Hercai yeni sezon tarihi ve fragman...

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi yeni sezon bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

HERCAİ 13. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanlandıran keşif! Moğollara ait silah bulunduErzurum’da tünel yapımında çalışan işçiler tarafından her biri yaklaşık 1,5 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu. 'Katapult' ismi ile de bilinen güllelerin Orta Çağ’da Moğollar tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.
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