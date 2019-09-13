Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai 13. bölüm fragmanı...

12. bölümü ile sezon finali yapan Hercai dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor. İşte Hercai yeni sezon tarihi ve fragman...

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi yeni sezon bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

HERCAİ 13. BÖLÜM FRAGMANI