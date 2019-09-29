Herkes için fuar var

Türkiye, deniz, kayak, sağlık, yayla turizminin yanı sıra fuar ve kongre turizminde de zengin seçeneklere sahip. Her bölgede farklı alanlarda birçok fuar bulmak mümkün. Fuarlar, sektör profesyonellerini buluşturmasının yanı sıra ilgisi olan ziyaretçileri de ağırlıyor. Farklı illerden, ülkelerden gelen katılımcılara da şehri tanıma fırsatı sunuyor. Yıl boyu, sağlıktan giyime, eğitimden tarıma onlarca fuar düzenleniyor. Bunlardan birkaçını sizler için derledik:

Turizmin kalbi

Travel Turkey İzmir: Türkiye’de turizm sektörünün en önemli buluşmalarından olan Travel Turkey İzmir, bu yıl 5 - 7 Aralık 2019 tarihlerinde kapılarını 13. kez açacak. İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde organize edilen fuar, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda katılımcı firma ve turizm profesyonellerini ağırlayacak. Tema olarak Göbeklitepe’nin belirlendiği etkinlik, fuarizmir’de yapılacak.

EMITT: Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri. Etkinlik her yıl, 46 binden fazla sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve turizm şirketlerinin sunduğu fırsatları yakalamak isteyen turisti ağırlıyor. 24. kez İstanbul’da kapılarını açacak fuar, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinden düzenlenecek.

Antalya Turizm Fuarı: Sektördeki son gelişmeleri paylaşmak ve işbirliği fırsatları sunmak üzere 28-29 Ekim’de düzenlenecek fuarı, tur operatörlerinden ulaşım firmalarına turizm sektöründe yer alan tüm turizmciler ziyaret edecek. Fuarda ayrıca ‘Turizmin Kalbi’ başlığıyla 14 tema çerçevesinde toplantılar yapılacak ve sonuç bildirgesiyle açıklanacak.

ARTİST 2019 / İstanbul Sanat Fuarı: 29.’su düzenlenecek fuar, sanatı yakından takip etmek isteyenleri bekliyor. Bu yıl tiyatroya odaklanan fuarın ana teması Faust olacak. Fuar, sanatseveleri 2-10 Kasım’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak.

İstanbul Sanat Fuarı, 2-10 Kasım’da sanatseverleri bir araya getirecek.

Kitapseverler buluşacak

İstanbul Kitap Fuarı: Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın, 38.’si 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Diyarbakır Kitap Fuarı: Dün kapılarını açan Diyarbakır Kitap Fuarı, 6 Ekim’e kadar devam edecek. Fuarda, Canan Tan, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Ayşe Kulin, Altan Öymen, Aytül Akal, Hasan Ali Toptaş, İsmail Saymaz, Selçuk Erdem gibi pek çok yazar, şair ve çizer okurlarıyla bir araya gelecek. Fuara 145 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği düzenlenecek.

Tokat Kitap Günleri: Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen fuar, 6 Ekim’e kadar devam edecek. 9 gün boyunca 50’yi aşkın yazarın, 80’in üzerinde yayınevinin yerini alacağı fuarda, yeni yayınlar, kitapseverlerle buluşacak. Etkinliğin bu yılki teması ise Bosna Hersek. Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç’in onur konuğu olarak katılacağı kitap günlerinde ziyaretçi sayısı, 500 bin olarak hedeflendi.

Antalya Kitap Fuarı: Bu yıl Cam Piramit’te 10.’su gerçekleştirilecek. 7’den 70’e tüm kitapseverlere hitap eden fuarda, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Kürşad Başar, Mustafa Balbay gibi birçok yazar imza günleri ve söyleşiler düzenleyecek. Fuar, 11-20 Ekim arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Lezzetin peşinden gidin

Gıda sektörünün profesyonelleri ve lezzetseverler için Türkiye’nin birçok şehrinde fuar düzenleniyor. Bu fuarlardan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ‘Sizin oraların nesi meşhur?’ sloganıyla hayata geçirildi. Antalya’da 23-27 Ekim’de düzenlenecek fuarda ziyaretçiler, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yöresel ürünlere ve üreticilere tek bir merkezden ulaşacak. Katılımların devam ettiği fuar için bu yıl 77 il, 19 kalkınma ajansı ve 500’ün üzerinde katılımcı başvuru yaptı.

Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ise 16-20 Ekim’de gerçekleştirilecek. Fuar, ulusal üreticiler ile global markaları yakından tanımak, sektördeki iş ağını güçlendirmek isteyenleri bekliyor.

Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 13-17 Kasım’da yapılacak. Karadeniz Bölgesi’nin sunduğu doğal lezzetleri ve ticari fırsatları keşfetmek isteyenler ise 21-24 Kasım’da Samsun Gıda Fuarı’nı takvimine ekleyebilirler.