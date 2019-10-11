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11.10.2019 - 18:26 | | İHA

Herkes seferber oldu! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Siirt’te serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Herkes seferber oldu! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı’nda meydana geldi. 14 yaşındaki Mahmut Soğunç, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Herkes seferber oldu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler arama sonucunda Soğunç’un cansız bedeni suya girdiği yerin 10 metre uzağında buldu. Mahmut Soğunç’un cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Herkes seferber oldu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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