Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu, Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos’un imzası olacak.



Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Dwayne Johnson

Rolü : Hercules

Rufus Sewell

Rolü : Autolycus

Aksel Hennie

Rolü : Tydeus

Ingrid Bolsø Berdal

Rolü : Atalanta

Ian McShane

Rolü : Amphiarus

Joseph Fiennes

Rolü : King Eurystheus

John Hurt

Rolü : Lord Cotys

Irina Shayk

Rolü : Megara