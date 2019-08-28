Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
25 Temmuz 2014 Tarihinde vizyona giren Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmini Brett Rather yönetti. Aksiyon-Fantastik türündeki Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Oyuncular kimler? İşte Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi hakkında merak dilen bilgiler...
Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu, Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos’un imzası olacak.
Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Dwayne Johnson
Rolü : Hercules
Rufus Sewell
Rolü : Autolycus
Aksel Hennie
Rolü : Tydeus
Ingrid Bolsø Berdal
Rolü : Atalanta
Ian McShane
Rolü : Amphiarus
Joseph Fiennes
Rolü : King Eurystheus
John Hurt
Rolü : Lord Cotys
Irina Shayk
Rolü : Megara