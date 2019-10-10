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10.10.2019 - 12:31 | | İHA

Hesap ödemek için yanaştı ama telefonu çalıp kaçtı!

Kayseri'de bir internet kafede hesap ödemek için kasaya gelen şahıs masanın üstünde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, 4 hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hesap ödemek için yanaştı ama telefonu çalıp kaçtı!

Kayseri'de, bir iş yerinde cep telefonu çalan Murat E. (21) polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan inceleme de, Murat E.'nin 4 iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Murat E.'nin bir internet kafede hesap ödemek için kasaya geldiği, kimseyi göremeyince de masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak uzaklaştığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ekipleri iş yerlerinden cep telefonu çalan

Murat E.'den elde edilen 3 cep telefonu da müştekilere teslim edildi.

 

 

 

Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.
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