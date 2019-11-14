Heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanıyor mu?

Bekçilik yazılı ve sözlü mülakat sınavlarına giren bekçi adayları, sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilen bekçiler, sonuçlar için meraklanıyor. Bekçi olmak isteyenler, öncelikle bekçilik yazılı sınavına katılım sağladı. Ardından yazılı sınavda başarılı olan bekçi adayları, sözlü mülakatlara katılmak için hak kazandı. Şimdilerde ise sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanan bekçi adaylar heyecan dolu. Peki bekçilik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanıyor mu?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR MU?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasına dair bir duyuru yayımlandığında, haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.