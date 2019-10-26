Heyecanla bu soruya cevap aranıyor: KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan karşılıksız para yardımı almak isteyen üniversiteli öğrenciler her yıl başvuruda bulunuyor. Bu yıl başvurular 15-21 Ekim'de gerçekleşti. Öğrencilerin şimdi cevap aradığı soru "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte konuya ilişkin bilgiler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)