Heyecanlı bekleyiş! KYK bursu hesaplara bugün yatacak mı? KYK zamlı burs ücretleri ne kadar?

Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi ücretleri konusunda taahhütname onayını tamamlayan adaylar burs ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Burs ücretlerinin Kasım ayı sonunda hesaplara yatacağı ve Ekim Kasım ayının ödeneceği duyurulmuştu. KYK bursunun hesaplara yatacağı net bir tarih olmayışı ise öğrencilerinin heyecan seviyesini bir kat daha arttırdı. Peki KYK burs bugün hesaplara yatar mı? KYK burs ücretleri ne kadar oldu?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredi tutarlarına % 10 oranında zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. 2019 yılı içerisinde Üniversite öğrencileri 500, Yüksek Lisans öğrenciler 1000, Doktora öğrencileri ise 1500 lira burs ücreti alıyordu. Yapılan zam ile birlikte Üniversite öğrenciler 550 lira, Yüksek Lisans öğrencciler 1100 lira ve Doktora öğrenciler ise 1650 lira burs ücreti alacak.

KYK BURSU BUGÜN YATAR MI?

KYK'dan ilk defa burs ve kredi alacak öğrencilere ödeme işlemleri TC kimlik numaralarının son hanesinde yer alan rakama göre yapılıyor. KYK burs ücretleri normalde her ayın 6-10 arasında hesaplara yatıyor. Burs başvurularının açıklanmasının ardından KYK tarafından adaylara tanınan taahhütname onayının 19 Kasım'da sona ermesi ile birlikte adaylar 5 gündür paraların hesaba yatacağı tarihi bekliyor. KYK burslarının gün içerisinde hesaplara yatırılmaya başlanması bekleniyor.