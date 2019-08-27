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27.08.2019 - 19:29| İHA

Heyelana evde yakalandılar! AFAD yardımlarına koştu

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Heyelana evde yakalandılar! AFAD yardımlarına koştu

Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’nde aşırı yağmur sonucu oluşan heyelanda bir evin alt katında çamur oluştu. Evde mahsur kalan ve aralarında engelli bir kişinin de bulunduğu 3 kişi için ekipler harekete geçti.

Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçerek çalışmalarını sürdürürken Hayrat ilçesinde de aşırı yağmur yüzünden caddeler dereye dönüştü.

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardıİstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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