HGS nasıl ve nereden alınır? HGS bakiye ve ceza sorgulama ekranı 2019

PTT şubelerinden temin edilen HGS etiketlerinde, paralı otoyol ve köprülerden geçiş için gerekli ücrete yetecek kadar kredi bulunması, sürücülerin sorumluluğundadır. Araçlar dingil mesafesi ve sayısına göre 6 sınıf halinde gruplandırılmıştır ve geçiş ücretleri de bu sınıflara göre Karayolları tarafından belirlenir. Peki HGS bakiye ve ceza sorgulaması nasıl yapılır?



HGS CEZA SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!



HGS BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME İŞLEMİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Özellikle ücretli yolları sürekli kullananların, geçiş ihlali cezası almamaları için her zaman hesaplarında yeterli bakiye bulunması gerekir. Bu da ancak sürekli olarak bakiyelerini takip etmeleri ile mümkündür. Çoğu zaman bir külfet halini alan bu durumdan kurtulmanın yolu ise, otomatik ödeme talimatı vererek hesapta sürekli olarak yeterince kredi bulunmasını sağlamaktır.

HGS BAKİYESİ VE CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Otoyollarda ve boğaz köprülerinde nakit ödeme yapılan gişeler yoktur. Bu yollardan geçişler sadece HGS ve OGS ile yapılır. Sürücülerin bu iki sistemden birine abone olmaları gerekir. HGS aboneliği, bakiyesi sorgulama, ceza ödeme işlemleri PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan ve epttavm.com internet sitesinden yapılabilir. PTT'ye ait HGS müşteri hizmetleri internet sitesi de, sürücülerin HGS abonelikleri ile ilgili tüm işlemleri online olarak yapabilecekleri bir kanaldır. HGS abonesi olmayanlar müşteri hizmetleri uygulamasından faydalanamazlar.

ONLİNE OLARAK HGS BAKİYE VE CEZA SORGULAMASI YAPILABİLİR Mİ?

HGS bakiye ve ceza sorgulama işlemleri online olarak e-devlet uygulamasından ya da hgsmusteri.ptt.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılabilir. Geçiş ihlali yapan sürücüler, HGS ya da OGS abonesi değillerse 15 gün içinde bu sistemlerden birine abone olmaları gerekir. HGS etiketinde yeterli bakiye olmadığı için kaçak geçiş yaptığı tespit edilen sürücüler de yine 15 gün içinde hesaplarına bakiye yüklemesi yaparlarsa ceza ödemek zorunda kalmazlar. Cezalar araçların plakalarına düzenlenir.

HGS ile ilgili her türlü soru ve sorununuz için 0850 460 60 60 ya da 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri hatlarını arayabilirsiniz.