18.11.2019 - 21:25 |
Vaiz Sokağı Numara 70 şiirinin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 10 bin liralık soru gündem oldu. Peki Vaiz sokağı nuamra 70 şiirinin yazarı kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 10 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...
SORU
Vaiz sokağı nuamra 70 şiirinin yazarı kimdir?
CEVAPLAR
a) Cemal Süreya
b) Turgut Uyar
c) Edip Cansaver
d)
DOĞRU CEVAP: B- Turgut Uyar
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduAnkara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak yakındaki parka giden Karalı, kendisini göğsünden vurdu. Polis ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Mehmet K., hastaneye kaldırıldı.