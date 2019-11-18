Vaiz Sokağı Numara 70 şiirinin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 10 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...



SORU



Vaiz sokağı nuamra 70 şiirinin yazarı kimdir?



CEVAPLAR



a) Cemal Süreya

b) Turgut Uyar

c) Edip Cansaver

d)



DOĞRU CEVAP: B- Turgut Uyar