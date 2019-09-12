Hilal Cebeci kimdir? Hilal Cebeci'nin eşi merak konusu oldu

Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan şarkıcı, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

3 Temmuz 1976 yılında doğdu. "Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkaran Cebeci'nin bu albümü Kral Tv Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın en iyi çıkış yapan bayan şarkıcısı" ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı ödülüne layık görülmüştür. İlk albümün getirdiği yankıyla 1999-2000 yılları arasında tüm Türkiye'de verdiği birçok halk konserleriyle kariyerini devam ettirmiştir. Köylü Güzeli albümü 400.000 satmıştır.

2000 yılında Atv'de ”Alo Yarışma” adlı bir Tv programı sunmuştur ve ünlüleri ağırlamıştır.

2001'de Ersin Pertan tarafından yönetilen ”Şarkıcı” filminde rol almıştır. Sonraları ”En Güzel Ben Severim” isimli ikinci albümünü çıkarmış, fakat bu albümden istenilen başarı elde edilememiştir.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan ”Yükselme Zamanı” ile ilk albümdeki başarısını tekrar yakalamıştır. Bu albümden çıkan İpe İpe klibinde Jennifer Lopez, Shakira ve Kylie Minogue'un kliplerindeki kostümler kullanılmış ve klip büyük sükse yaratmıştır. Doğuş'la düet yapıp klibini de birlikte çektikleri Üzülürsün klipleri de oldukça dikkat çekmiş ve şarkı, yılın en sevilen slow parçaları arasında yerini almıştır.

Ayrıca albümdeki İnşallah (Ayırma Bizi Tanrım) şarkısı da Hilal Cebeci'nin çıktığı her program en çok istek alan şarkısı olmuştur. Albüme adını veren Yükselme Zamanı ise radyolarda sık sık çalmıştır Albüm 130.000 tirajına ulaşmıştır.

2004 yılında Star TV için çekilen Biz Boşanıyoruz adlı dizide başrol oynamıştır. Dizi 13 bölüm sürmüştür. Ardından dizinin devamı olarak aynı kanala çekilen Şöhretler Kebapçısı adlı dizide aynı karakterle yine 13 bölüm boyunca rol almıştır.

2005 yılında Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci, albümün ilk videosunu Azize şarkısına çekmiştir.

2006 yılında Aydın'ın Show TV'deki sabah programında bayan sunucu olarak sabah programına başlamıştır.

2007 yılında ise yine Show TV'de Mehmet Ali Erbil'in Aşk Olsun isimli eğlence programında bayan sunucu olmuştur.

2008 yılında Gelmişime Geçmişime adını verdiği bir dijital maxi single hazırlamıştır.

2010 yılının Aralık ayına gelindiğinde MUSICOM adlı plak şirketi ile anlaşma imzalayan Hilal Cebeci, Suat Suna imzalı Aşk İçin klibiyle müzik kanallarında boy göstermeye başlamıştır. Erdem Yörük'ün aranjörlüğünde ve kendi yönettiği klibiyle beğeni toplayan şarkı Web'de sık dinlenenler arasında yerini almıştır.

2011 yılının Temmuz ayında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci şu anda 1 milyondan fazla takipçi ile Türkiye'de ve dünyada en fazla takipçiye sahip ünlülerden biri.

Aynı yılın Kasım ayında Doğuş ile müzikal anlamda yeniden bir araya gelen Cebeci, Doğuş'un kült şarkısı Gamsız'a remix hazırlayıp bir de beraber klip çekti.

2012 yılının Mart ayı itibarıyla Özür Dilersen isimli yeni bir dijital single çıkarmıştır ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne çalışmalarına yoğun ve etkin olarak devam etmektedir.

Hilal sebeci 2014 yılında Senden İyi Yaparım, 2018 yılında Fokur Fokur, 2018 yılında ise Bella Ciao ile müzik listelerinde yerini almıştır.