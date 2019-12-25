25.12.2019 - 13:22 | | DHA
Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.
Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.