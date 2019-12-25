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25.12.2019 - 13:22 | | DHA

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Hint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

 

 

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