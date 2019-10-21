Hırsız havalandırma boşluğunda yakalandı!

75'inci Mahallesi'nde 3 katlı boş eve giren Hüseyin Y., musluk ve tesisat malzemelerini çaldı. Evde biri olduğunu gören komşular polise haber verirken, olay yeri yakınında olan bekçiler de çatıda saklanan biri olduğunu fark etti. Gelen polis ekipleri ve bekçiler önce binanın çevresini sardı ardından içeri girdi.

Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin 6 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi.

Şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı.