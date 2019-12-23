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23.12.2019 - 15:43 | | İHA

Hırsızdan şok sözler! Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldığı laptoplar ve kayıt cihazıyla birlikte yakalanan 17 yaşındaki zanlının kendisini görüntüleyen habercilere, “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar” demesi dikkat çekti.

Hırsızdan şok sözler! Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar

8 gün önce Altınyaprak Mahallesi Seymenler Sokak'ta bulunan bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede alınan parmak izlerinin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan 17 yaşındaki D.A.D. ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzköy Mahallesi'ne giden Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada çalıntı laptoplar ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra’ya getirilen zanlı kendisini görüntüleyen habercilere, "Otopsi istiyorum, hayallerim ölmüş olamaz. Yakışıklı olmam lazım. Hayranlarıma selamlar. Bekliyorum seni mahkemenin kapısına" ifadelerini kullandı. Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

LAPTOP HIRSIZI TANIDIK ÇIKTI

4 Ekim 2018 tarihinde Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden 1 adet laptop, 15 Kasım 2018 tarihinde de İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursundan sadaka kutusu ile aynı gece müftülük binasından da 2 laptop çalan zanlı, çaldığı laptopları Güven Sokak'ta bir iş yerine satarken suçüstü yakalanmıştı. Zanlı adliyeye sevk edilirken müftülükte kapıya astığı bayrak için sorulan soruya da "Bayrak sevgisi" cevabını vermişti.

 

 

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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