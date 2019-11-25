HÄ±rsÄ±zlar kendilerini bÃ¶yle ele verdi

Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekipleri, KarkÄ±n Mahallesinde 'Åžok UygulamasÄ±' yaptÄ±. Ekipler, yol kontrol noktasÄ±nda 70 DF 458 plakalÄ± minibÃ¼sÃ¼ durdurdu. Jandarma,Â araÃ§ iÃ§inde 15 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ gÃ¶rdÃ¼. Kipler, hayvanlarÄ±nÂ kendilerini ait olduÄŸunu sÃ¶yleyen ÅŸÃ¼phelilerin hareketlerinden ÅŸÃ¼phelendi. KÃ¼pe numaralarÄ±ndan yola Ã§Ä±kÄ±larak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, hayvanlarÄ±n mahallede yaÅŸayan Hatice Ã‡Ä±nar'a ait olduÄŸunu tespit edildi. Bunun Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere ilÃ§e jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. M.U.'nun (46) merkez Karatay ilÃ§esindeki evinde yapÄ±lan aramalarda Ã‡Ä±nar'Ä±n aÄŸÄ±lÄ±ndan Ã§alÄ±nan 18 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ havyan daha ele geÃ§irildi. 33 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ Hatice Ã‡Ä±nar'a teslim edildi. 25 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanÄ± bulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M. U., Ãœ Y. (33), K.K. (27),Â H.E. (33), ve Y.K. (46)Â iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â M. U., Ãœ Y. veÂ H.E. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, K.K. ve Y.K. adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.