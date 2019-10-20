Hırsızların yakalanma anları kamerada

Hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası işyerinde yakalanan Hüsnü Can İ., Eren İ., İsmail K., Ozan Ş., Ömer Faruk A. gözaltına alındı. Öğrenci servisinde yapılan aramalarda 1 çalıntı plaka, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, kasa taşımak için kullanılan bir el arabası, hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletler bulundu. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BÖYLE YAKALANDILAR

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine gelmesi, kameranın açısını değiştirmeye çalışmaları ve polislerin yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.