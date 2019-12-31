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31.12.2019 - 11:01 | | İHA

Hırsızlık şebekesi Sivas’ta yakalandı!

6 ilde kapı dilini düşürme yöntemi ile evleri soyan ve aranmakta olan 5 kişilik hırsızlık şebekesi, Sivas’ta polis tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık şebekesi Sivas’ta yakalandı!

Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu ve Zonguldak illerinde, kapı dilini düşürme yöntemi ile evlere girip evleri soyan 5 kişilik şebeke Sivas’ta yakayı ele verdi. Aralarında kadınların da bulunduğu şebeke üyeleri Sivas’ta girdikleri evde suçüstü yakalandı. Akraba oldukları tespit edilen M.G., Y.G. ile S.G., E.A. ve Y.A. isimli kadınlar polis tarafından alınan ifadelerinin ardından Sivas Adliyesi’ne gönderilerek hakim karşısına çıkartıldı. Kadın zanlı Y.A.'nın 9 ayrı hırsızlıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Hırsızlık şebekesi Sivas’ta yakalandı

PİŞKİN TAVIRLAR

6 ilde onlarca evi soyan hırsızlık zanlıları adliyeye çıkartıldıkları sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere yönelik pişkin tavırları ile dikkat çekti. Zanlılar arasındaki bir kadın, “Ne çekiyorsunuz, devlet size hindi mi verecek” sözleri ile tepki gösterdi.

 

 

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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