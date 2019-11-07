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07.11.2019 - 12:18 | | DHA

Hırsızlık şüphelisi kadın: Çek bu video Maraş'ı sallar

Kahramanmaraş’ta 26 suç kaydı olan, 9 ayrı hırsızlıktan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sercan D. (30) adlı kadın ile 5 hırsızlık olayına karışan yeğeni Fırat D., polis tarafından yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Sercan D., "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusuna, "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.

Hırsızlık şüphelisi kadın: Çek bu video Maraş'ı sallar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmada son 1 ayda iki otomobilden teyp ve hoparlör, iki evden ziynet eşyası ve televizyon ile bir bakkaldan yüklü miktarda sigara çalan kişinin Fırat D. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonda Fırat D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Fırat D.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken polis, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda operasyon düzenledi. Durdurulan otomobildeki Fırat D.'nin halası olduğu belirlenen Sercan D. adlı kadın ile başka bir akrabası Tamer D. yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kimlik kontrollerinde Sercan D.'nin 26 suç kaydı olduğu, 9 ayrı dosyadan arandığı ve hırsızlıktan da 14 yıl 11 ay hapis cezası ile arandığı, Tamer D.'nin de hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile arandığı ortaya çıktı.

'BU VİDEO MARAŞ'I SALLAR'

3 kişi, sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Sercan D. gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusu üzerine Sercan D., "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.

 

 

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