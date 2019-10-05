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05.10.2019 - 10:27 | | AA

Hırsızlık şüphelisi son girişiminde yakalandı

Adana'da evlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve ikinci girişiminin ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi son girişiminde yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86044 Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren şüpheli, ev sahibi tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada dört sokak uzaktaki başka bir eve hırsız girdiği ihbarını alan ekip, bölgeye gittiğinde kendilerini görüp kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Zanlı Mansur K'nin (30), hırsızlık suçlarından emniyette 7 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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