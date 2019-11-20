MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHırsızlık şüphelisinden pes dedirten sözler! Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum
20.11.2019 - 17:22 | | İHA

Hırsızlık şüphelisinden pes dedirten sözler! Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karışan ve uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı, "Bilmiyordum bu kadar ünlü olduğumu, hepiniz beni tanıyacaksınız" dedi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisinden pes dedirten sözler! Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Yavuz Selim ve Yahya Kemal mahallelerinde bir evden televizyon çalınması ve bir marketten vitrin camı kırılarak yüklü miktarda sigara çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde yoğun araştırma yapan polis ekipleri, olayları gerçekleştiren şahsın suç kaydı olan 18 yaşındaki Serkan Y. olduğu tespit etti. Şahsın hırsızlık yaptığı bölgelerde dar alan çalışması yapan polis, sokakta hırsızlık amaçlı dolaştığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Çalınan televizyonu satın alan kişide ele geçirildi. Şüpheli bir marketten de sigara çaldığını itiraf etti.

Şüpheli Serkan Y. hastanede sağlık raporu alınmasının ardından basın mensuplarına, “Yine çek bir tane de bana gönderin, vallahi diyorum. Yahu bilmiyordum bu kadar ünlü olduğumu Allah belamı versin. Tabi, hepiniz tanıyacaksınız zamanla” ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hırsızlık suçlarından dolayı tutuklandı. Bu arada, uyuşturucu ticareti kapsamında da arandığı belirlenen Serkan Y. aynı gün uyuşturucu ticareti şüphelisi olarak mahkemeye çıktı. Sanık, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza verdi. Tutuklanan şüpheli Aksu Cezaevine teslim edildi.

 

 

Kafasına kamyonet kapağının çarpmasıyla ağır yaralandıÇorum'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada mütalaa

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

Hepsi bandrolsüz! Çanakkale’de ele geçirildi

Hepsi bandrolsüz! Çanakkale’de ele geçirildi

Mezarlıktaki tecavüz girişimine tutuklama istemi

Mezarlıktaki tecavüz girişimine tutuklama istemi

Sıradaki Haber