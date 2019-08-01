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01.08.2019 - 14:27| DHA

Hırsızlık yapıp markete giden genç kızlar kamerada

Kadıköy'de bir eve girerek hırsızlık yapan 3 kızdan ikisi para çaldıkları evden çıkıp, gittikleri markette alışveriş yapınca kameralara yakalandı. Polisin güvenlik kameralarını inceleyerek ulaştığı şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık yapıp markete giden genç kızlar kamerada

Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesinde 22 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda B.A. isimli kişinin evine giren hırsızlar içerde buldukları 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtılar.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığı 3 genç kızın yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evden ayrılmalarının hemen ardından yakındaki bir markete gittikleri ve orada içecek aldıkları ortaya çıktı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Şaziye G.(24) ve Hurkiye T.(21) 10 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alındı.

Şüphelilerden Şaziye G.'nin 3 evden hırsızlık, 2 kez mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından daha önceden gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheli Hurkiye T.'nin de 2 kez evden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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