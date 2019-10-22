MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar
22.10.2019 - 16:38 | | DHA

Hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

Karaman'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 130 bin değerindeki malzemelere el konuldu.

Hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ekim Perşembe günü Dereköy'deki mermer ocağından 9 tonluk kantar, 1 iş makinesi ve çeşitli teknik malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, 9 ton ağırlığındaki kantarın vinç veya başka bir araç yardımıyla çalınmış olabileceği üzerinde durup, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği gün Konya'dan Karaman'a bir vinç getirilldiğini belirledi. Vinç üzerinde çalışmasını yoğunlaştıran jandarma, Konya'da yaptığı araştırmada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan çalınan malzemelerin ikinci el iş makinesi ve malzemeleri satılan bir iş yerine satıldığını saptadı.

Malzemelere el koyan jandarma, malzemeleri çalıp satan R.D., Ü.K., M.Z. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangınSancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında bahçedeki toz emme makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 işçiye müdahalede bulundu.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi!

Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi!

Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangın

Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangın

Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın

Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın

Sıradaki Haber