‘Hisselerimi öğretmen çaldı’

Ankara’da Alantur İnşaat A.Ş.’nin hissedarı olan Hülya Kaçkan (69), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Kaçkan dilekçesinde, 10 milyona yakın gayrimenkulü bulunan Alantur İnşaat’taki hisselerinin S.D. tarafından sahte belgelerle ve imzasının taklit edilmesiyle, elektronik öğretmeni A.K.’ya devredildiğini iddia etti. S.D.’nin 2013’de yapılan genel kurulda ıslak imzalı Alantur İnşaat’a ait Hazirun listesini ve hisse devir senetlerini imha ettiğini belirten Kaçkan, öğretmen A.K.’nin devlet memurları yasasına aykırı şekilde, tek yetkili olarak anonim şirket yöneticisi olduğunu ve hisselerin belge olmaksızın öğretmen A.K.’ye devredildiğini anlattı. Kaçkan, A.K.’nin sahte belgelerle şirketteki hisselerini devraldığını, kendisinin hisse devir sözleşmesi imzalamadığını belirterek şikayetçi olduğunu ve dava açılmasını istediğini söyledi.



Tacizden ceza



Hülya Kaçkan, A.K. hakkında kesinleşmiş taciz cezası olduğunu da belirtti. Edinilen bilgiye göre, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, A.K.’nın yanında çalışan yönetici asistanı E.D.’nin şikayeti üzerine açılan davada, A.K.’yı “zincirleme şekilde cinsel taciz” suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. O dosyaya göre A.K., asistana “Özledim, senin cennetin benim”, “Sana kurban olurum, sen benim uğurum, şansım, bereketim, müjdemsin”, “Sen benim canım, kalbim, nefesimsin, birtanemsin, seni sonsuza dek prenses gibi yaşatacağım” şeklinde mesajlar atmıştı. A.K. mahkemede kendini, “Amacım taciz değildi, moral vermekti. Müşteki eşinden ayrıldığı için morali bozuktu. Ekonomik sıkıntıları da olduğu için moralini yüksek tutmak amacıyla bu mesajları attım” diyerek savunmuştu.



‘Bakanlığı da dolandırdı’ iddiası



Hülya Kaçkan, Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği ihbar dilekçesinde ise öğretmen A.K.’nın 2011 - 2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan haksız maaş aldığını belirterek, A.K.’nın rapor alıp, bazı il ve ilçelere giderek ticaret yapmak suretiyle haksız para kazandığını, bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nı dolandırdığını iddia etti. A.K. halen bir Anadolu lisesinde öğretmenlik yapıyor. Hakkındaki soruşturmalar ise devam ediyor.