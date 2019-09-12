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12.09.2019 - 10:29| DHA

Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler

Düzce'de polis ekipleri kumar oynandığını tespit ettiği bir mekana baskın düzenledi. Baskında, hızlı şarj makinesi görünümündeki kumar makinelerine el koyuldu.

Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde Kadir T.’ye ait işyerinde kumar oynatıldığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis, 2'si telefon hızlı şarj makinesi görünümünde olan 4 kumar makinesi tespit etti. Makinelere ve içindeki 923 liraya el konuldu. Kadir T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler

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