12.09.2019 - 10:29| DHA
Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine çevirmişler
Düzce'de polis ekipleri kumar oynandığını tespit ettiği bir mekana baskın düzenledi. Baskında, hızlı şarj makinesi görünümündeki kumar makinelerine el koyuldu.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde Kadir T.’ye ait işyerinde kumar oynatıldığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis, 2'si telefon hızlı şarj makinesi görünümünde olan 4 kumar makinesi tespit etti. Makinelere ve içindeki 923 liraya el konuldu. Kadir T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.