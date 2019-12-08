Hızlı ve keyifli tur

Tarihi sarayları, camileri, çeşmeleri, sarnıçları, hamamları, çarşıları, kuleleri, müzeleri, deniz manzaralı tepeleri, yemyeşil koruları, meydanları, günümüze kadar ulaşan ahşap evlerin yer aldığı sokaklarıyla İstanbul, gezmeye doyulamayacak bir şehir… Ancak her büyük kentte yaşanan trafik problemi, İstanbul’un da en önemli sorunu.

Araştırmalara göre dünya genelinde araba yolculuklarının yarıya yakını 5 kilometre altı mesafeler arasında yapılıyor. Bu da yoğun trafiği, otopark sorununu ve zaman kaybını beraberinde getiriyor. Bu durum İstanbul için de geçerli. Ancak alternatif ulaşım araçlarıyla trafikte geçen saatleri en aza indirmek mümkün. Üstelik hem çevreci hem de kullanması eğlenceli olan bu araçlara erişim çok kolay. Bu deneyimi yaşamak isteyenler için İstanbul’un alternatif ulaşım araçlarını derledik:

Martı’ya ilgi artıyor

Elektrikli scooterların, dünya genelinde kullanımı hızla artıyor. Bazı insanlar, kendilerine ait scooterlarla yola çıkarken birçok ülkede, elektrikli scooter kiralama servisleri hizmet veriyor. Ehliyet gerektirmemesi, trafiğe takılmaması, çevreci ve eğlenceli olması nedeniyle çok sevilen scooterlar artık Türkiye’de.

Yerli mikro-mobilite start-up’ı Martı ile kullanıma açık olan ulaşım aracına erişim ise çok basit. Telefonunuza indireceğiniz mobil uygulama aracılığıyla haritadan en yakın elektrikli scooterları görebiliyorsunuz. En yakınınızdaki scootera gittikten sonra QR kodu okutarak yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Yolculuğunuz bittikten sonra yine aracı uygun bir yere kilitleyip bırakabiliyorsunuz. Açılış ücreti 3 TL olan scooterlarda, her dakika için 0,75 TL alınıyor. Ücreti ödemek için kredi kartınızı da tanımlamanız gerekiyor.

En fazla 18 kilometre hız yapan scooterlar, şu anda Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde aktif. Uygulamanın İstanbul geneline yayılması hedefleniyor. Bu aracı kullananların yüzde 42’si şehirde yaşanan yoğun trafik engeline takılmamak için tercih ediyor. Martı, kısa mesafeli yerlere gitmek isteyenler ya da sadece şehri gezmek isteyenler tarafından da kullanılıyor.

İstanbul’u pedallayın

Ulaşımı bisikletle yapmayı tercih edenler için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İSBİKE isimli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi bulunuyor. Sistem bünyesinde Anadolu Yakası’nda 38 istasyonda 380 bisiklet, Avrupa Yakası’nda ise 102 istasyonda 1120 bisiklet hizmet veriyor. Böylelikle bir bisiklete sahip olmaya ya da gidilen her yere bisikleti götürmeye gerek kalmıyor. Kullanıcılar, istedikleri istasyonlardan bisiklet kiralayıp herhangi bir istasyona aracı bırakabiliyorlar.

Sistemde kredi kartı, standart yıllık üye ve avantajlı yıllık üye tarifeleri olmak üzere 3 farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. Avantajlı Yıllık Abonelik Tarifesi’nin ücreti 59 TL. Bu pakette bisiklet kiralama işleminin ilk 30 dakikası ücretsiz. 1 saate kadar 2,5 TL, 1 saatten 2 saate kadar 4 TL. 180 dakika üzeri saatlik 4 TL.

Standart Yıllık Abonelik Tarifesi’nin ücreti ise 20 TL. Bu abonelikte 1 saate kadar tüm kullanımlar 2,5 TL. 1 saatten 2 saate kadar 4 TL. 180 dakika üzeri saatlik kullanım 4 TL.

Kredi Kartı Tarifesi’nde de kiralanan her bisiklet için karta 50 TL bloke koyuluyor. Kiralamanın bittiği günün sonunda kullanım ücreti bloke edilen tutarın içinden alınıyor ve geri kalan ücret daha sonra iade ediliyor. Bu tarife 1 saate kadar 3 TL, 1 saatten 2 saate kadar 5 TL, 180 dakika üzeri saatlik 4 TL.

Kiralamalar ise İSBIKE mobil uygulamasıyla yapılıyor. Sisteme üyelik için bilgilerinizi kaydedip üyeliğinizi aktif hale getirdikten sonra bisiklet kiralamak için tek kullanımlık şifre talep ediyorsunuz. Cep telefonunuza gelen şifreyi herhangi bir park ünitesinden girince bisikletin kilidi açılıyor.

‘Işınla beni Scotty’

Trafiğe takılmak istemeyenlerin tercihi ise motosiklet. Ancak ehliyete sahip olmama, cesaret edememe gibi nedenlerle motosiklet kullananların sayısı az. Motosikleti olmayanların kurtarıcısı ise Scotty. Yıldız Yolu dizisindeki ‘Işınla beni Scotty’ repliğinden ismini alan uygulama, trafikte geçen sürenin sosyal hayattan çalıp gitmesine son vermek amacıyla hayata geçirildi. Uygulama, kullanıcıların en yakınındaki motosiklet sürücüsüyle buluşturarak gitmek istediği yere zaman kaybetmeden ulaşmasını sağlıyor. Telefona indirilen uygulamada yolculuktan önce comfort ya da eco olarak istenilen motosiklet sınıfını seçmek mümkün. Kalkış ve varış noktalarını seçtikten sonra verilecek ücretin de görüldüğü uygulamada, nakit ve kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Örneğin Beşiktaş’tan Mecidiyeköy’e eco bir motosikletle ortalama 15 TL’ye gitmek mümkün.

Tüm sürücülerin ehliyet, ruhsat, kimlik, trafik sigortası, sabıka kaydı gibi evrakları incelendikten sonra sadece tek tek görüşülerek güvenli sürüş yapabileceğine dair uygulanan testlerde başarı gösterenler, sisteme dahil ediliyor.