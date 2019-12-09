Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları | Hızlı ve Öfkeli 8 konusu
Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8'de yine aksiyon dolu sahnelere yer veriliyor. Peki, serinin vizyona giren son filminde konu ne? İşte Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve konusu...
Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...
HIZLI VE ÖKFELİ 8 OYUNCULARI
Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto
Dwayne Johnson Rolü : Hobbs
Jason Statham Rolü : Deckard Shaw
Michelle Rodriguez Rolü : Letty "Ortiz" Toretto
Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce
Charlize Theron Rolü : Cipher
Ludacris Rolü : Tej Parker
Nathalie Emmanuel Rolü : Ramsey