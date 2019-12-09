Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları | Hızlı ve Öfkeli 8 konusu

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖKFELİ 8 OYUNCULARI

Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto

Dwayne Johnson Rolü : Hobbs

Jason Statham Rolü : Deckard Shaw

Michelle Rodriguez Rolü : Letty "Ortiz" Toretto

Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce

Charlize Theron Rolü : Cipher

Ludacris Rolü : Tej Parker

Nathalie Emmanuel Rolü : Ramsey