MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu
17.08.2019 - 18:27

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu

Sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan ‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı", bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu filmde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? İşte 17 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu inema tarihinin en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 17 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir?

CEVAP

MİTHRİL

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağustos ayında şoke eden görüntü! Beyaza büründü

Ağustos ayında şoke eden görüntü! Beyaza büründü

Meteoroloji'den yeni uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yeni uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor

Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Göksel'in hayat hikayesi

Furkan Göksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Göksel'in hayat hikayesi

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Sıradaki Haber