17.08.2019 - 18:27
‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu
Sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan ‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı", bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu filmde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? İşte 17 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu inema tarihinin en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 17 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir?
CEVAP
MİTHRİL