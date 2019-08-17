‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir? 17 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu inema tarihinin en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 17 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

‘’Hobbit: Beş Ordunun Savaşı" filminde Thorin'in Bilbo Baggins'e hediye ettiği zırhın adı nedir?

CEVAP

MİTHRİL