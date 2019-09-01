Hokkabaz (Sleight) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Hokkabaz (Sleight) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda J.D Dillard'ın yer aldığı 2016 yapımı filmde arkadaşlarına sokakta sihirbazlık yapan ve bu sayede az da olsa para kazanan genç annesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Los Angeles'da olan kardeşinin yanına gitmeye karar veremesi ile iki kardeşin maceraları başlamaktadır.

HOKKABAZ (SLEİGHT) FİLMİ KONUSU

Arkadaşlarına sokakta sihirbazlık yapan genç bu sayede azda olsa para kazanmaktadır. Annesiyle bazı sorunlar yaşadıktan sonra yaşadığı küçük şehri bırakıp los angeles'de olan kardeşinin yanına gidecektir.

Parasızlık oldukça büyük sıkıntı olduğu için yapılan partilerde kendilerince bulaştıkları uyuşturucu satıcılığına başlayıp kendileri başlarını sokabilcekleri bir evde kalabileceklerdir. Fakat uyuşturucuyu aldıkları adamla anlaşamayınca kız kardeşi kaçırılan genç ne yapacağını şaşıracaktır.