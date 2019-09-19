Hollanda'nın en değerlisi

Avrupa kıtasının güçlü ülkelerinden Hollanda’nın tarihinde iz bırakan önemli belgeler arasına, Osmanlı sultanı I. Ahmet’in yazdığı ahitname alındı. 80 yıl İspanyollara karşı bağımsızlık mücadelesi veren Hollanda’yı devlet olarak tanıyan ilk ülkenin de Osmanlı İmparatorluğu olduğunu kanıtlayan belge, ülke tarihinin en önemli 15 belgesi arasına seçildi. 1612 yılında ilk Hollanda büyükelçisi Cornelis Haga’nın İstanbul’a gelmesiyle başlayan ilişkiler üzerine Osmanlı Sultanı I. Ahmet, bağımsızlık mücadelesi veren ülkeyi devlet olarak tanımıştı. 1612 yılında gönderilen süslü ve gösterişli ahitname, Hollanda ile Osmanlı arasındaki ilk resmi anlaşmaydı. Hollanda’yı dünyada tanıyan ilk ülke böylece Osmanlı İmparatorluğu olurken, 3 kıtadaki topraklarında da sınırsız ticaret yapma hakkını tanımıştı.









Osmanlıca belgeyi Türkçeye çeviren tarihçi Dr. Mehmet Tütüncü, “Bu belge pek çok açıdan ilkleri barındırıyor. Bir anlamda Osmanlı sultanının yemin etmesidir. Avrupa’da kimsenin tanımadığı Hollanda’yı devlet olarak kabul eden ve uluslararası ilişkilerini düzenleyen ilk belge. Bağımsızlık mücadelesi veren bir ülke için çok önemli. Hollanda Milli Arşivleri’nde korunan ahitname sayesinde 407 yıldır iki ülke arasındaki ilişkiler kesintisiz devam ediyor. Ahitnamenin tam metnini Erik Swart Hollandaca’ya çevirdi ve kitap haline getirildi. Ahitname, Lahey kentinde Zirve Belgeleri adlı ülkenin en önemli 15 belgesinin gösterildiği sergide tanıtıldı. Hollanda tarihine damga vuran 14 belge kendilerinin yaptığı kanunlar ya da yasalar. Sadece Osmanlı ahitnamesi yabancı eser. Sergi 5 Ocak’a kadar gezilebilecek” dedi.



7 metrelik el yazması



Ahitname, 45 cm eninde 7 metre uzunluğunda. Elle yapılmış kâğıda yazılan ahitnamede 78 satır divan uslubunda yazı var. Altında I. Ahmet’in tuğrası ise 1.5 metre uzunluğunda, gösterişli ve süslü. Mavi ve altın mürekkeple yazılan ahitnamede Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hollandalıların güvence altına alındığı, tüccarlarının ticaret yapabileceği, yüzde 3 vergi alınacağı yazıyor.