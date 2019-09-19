Milliyet’e açıklamalarda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Merkez Asya yetkilisi Zheng Wei, “Yaşananlarda Çin hükümetinin herhangi bir etkisi yok. Asıl sorun, suçluların iadesi anlaşması olsaydı, geri çekileceği açıklandığında gösteriler sona ererdi. Hong Kong’da 22 yıldır herhangi bir ayrım politikası, baskı uygulamadık. Orası sadece bizim için değil uluslararası anlamda da önemli bir ticaret merkezi. Hong Kong kırmızı çizgimiz... Herhangi bir dış müdahaleyi kabul etmediğimiz gibi, halka yönelik herhangi bir askeri müdahalemiz olmadı, eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.



Hong Kong’un 22 yıl önce Çin kontrolüne geçmesinin ardından dünyanın en önemli ticaret merkezi haline geldiğini kaydeden Wei, Nisan ayından bu yana süren olayların asıl nedeninin ise dış güçlerin kışkırtması olduğunu savundu.



Kalkınmada eşit paylaşım



Dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü olan 55 kilometrelik Hong Kong - Zhuhai - Macao Köprüsü, 2018’de açıldı. Köprüyü kullanmak için özel bir izin belgesi gerekiyor. Çin vatandaşları dahil köprü gümrüğünden geçerken herkes pasaport kontrolü yaptırmak zorunda. Bölgenin en işlek deniz yollarından birinin üzerine bulunan köprü için yapay ada inşa edildi. Köprünün Çin için sembolik anlamı da büyük. Protestocular, köprünün Pekin yönetiminin, 1997’de Çin’e bağlanan Hong Kong üzerindeki etkisini arttırmak için bir proje olduğunu iddia ediyor.