Hong Kong'un en zengin adamÄ±ndan 128 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ

CNN Business'in haberine gÃ¶re, sahip olduÄŸu yardÄ±m kuruluÅŸundanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 91 yaÅŸÄ±ndaki Ka-shing'in, Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dariÂ BÃ¶lgesi'ndeki gÃ¶steriler nedeniyle zarara uÄŸrayan iÅŸletmelere 128 milyon dolarÂ baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu belirtildi

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, zor zamanlardan geÃ§en kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlereÂ yardÄ±mÄ±n "Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmasÄ±nÄ±n" Ã¼mit edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "KÃ¼reselÂekonomi durgunlaÅŸÄ±yor. ArtÄ± Hong Kong'un ekonomisi, eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸÂ zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya." ifadesi kullandÄ±.

Hong Kong hÃ¼kÃ¼meti de bÃ¶lgedeki kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸirketleri desteklemek iÃ§in 255Â milyon dolar tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Li Ka-shing ve Hong Kong'un diÄŸer emlak zenginlerinin, bÃ¶lgedekiÂ protestolar nedeniyle Ã‡in'in baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu savunuluyor. ResmiÂ basÄ±nda, bÃ¶lgenin gayrimenkul komisyoncularÄ±nÄ± eleÅŸtiren ve artan evÂ fiyatlarÄ±ndan bu kiÅŸileri sorumlu tutan haberler Ã§Ä±kÄ±yordu.

Åžinhua'da geÃ§en ay yayÄ±nlanan bir yorum haberinde, yÃ¼kselen evÂ fiyatlarÄ±nÄ±n, "Hong Kong'da toplumsal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedeni" olduÄŸuÂ iddiasÄ±nda bulunulmuÅŸtu. Haberde, bÃ¶lge yÃ¶netimine, toplumsal Ã¶fkeyi dindirmekÂ iÃ§in arazileri komisyonculardan geri almasÄ± ve daha uygun fiyatlÄ± evler Ã¶nermesiÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki protestolarÄ±n hedefindekiÂ zanlÄ±larÄ±n yargÄ±lanmak Ã¼zere Ã‡in'e iadesini kolaylaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± yerelÂ meclise nisan ayÄ±nda sunulmuÅŸ ancak protestolar Ã¼zerine Hong Kong BaÅŸ YÃ¶neticisiÂ Carrie Lam temmuz ayÄ±nda tasarÄ±nÄ±n "Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

"TasarÄ± Ã¶ldÃ¼" aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen devam eden gÃ¶sterilerin ardÄ±ndan BaÅŸÂ YÃ¶netici Lam, 4 EylÃ¼l'de tasarÄ±nÄ±n geri Ã§ekileceÄŸini belirterek "HÃ¼kÃ¼met, halkÄ±nÂ endiÅŸelerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in tasarÄ±yÄ± resmi olarak geri Ã§ekecek." ifadesiniÂ kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Protestocular, tasarÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesinin yanÄ± sÄ±ra eylemcilereÂ yÃ¶nelik polis ÅŸiddetinin soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyon kurulmasÄ±nÄ±,Â tutuklanan protestoculara af Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±, protestolarÄ±n "ayaklanma" olarakÂ adlandÄ±rÄ±lmasÄ±na son verilmesini ve siyasi reformlarÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±Â talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman gÃ¶stericilerle polis ya da karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼Â gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.