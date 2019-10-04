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    HaberlerEkonomiHong Kong'un en zengin adamÄ±ndan 128 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ
    04.10.2019 - 17:03 | | AA

    Hong Kong'un en zengin adamÄ±ndan 128 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ

    Hong Kong'un en zengin kiÅŸisi Li Ka-shing'in, bÃ¶lgede dÃ¶rt aydÄ±r sÃ¼ren gÃ¶sterilerden zarar gÃ¶ren iÅŸletmelere 128 milyon dolar hibe etti.

    Hong Kong'un en zengin adamÄ±ndan 128 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ

    CNN Business'in haberine gÃ¶re, sahip olduÄŸu yardÄ±m kuruluÅŸundanÂ  yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 91 yaÅŸÄ±ndaki Ka-shing'in, Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dariÂ  BÃ¶lgesi'ndeki gÃ¶steriler nedeniyle zarara uÄŸrayan iÅŸletmelere 128 milyon dolarÂ  baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu belirtildi

    BaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, zor zamanlardan geÃ§en kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli ÅŸirketlereÂ  yardÄ±mÄ±n "Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmasÄ±nÄ±n" Ã¼mit edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "KÃ¼reselÂekonomi durgunlaÅŸÄ±yor. ArtÄ± Hong Kong'un ekonomisi, eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸÂ  zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya." ifadesi kullandÄ±.

    Hong Kong hÃ¼kÃ¼meti de bÃ¶lgedeki kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸirketleri desteklemek iÃ§in 255Â  milyon dolar tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

    Li Ka-shing ve Hong Kong'un diÄŸer emlak zenginlerinin, bÃ¶lgedekiÂ  protestolar nedeniyle Ã‡in'in baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu savunuluyor. ResmiÂ  basÄ±nda, bÃ¶lgenin gayrimenkul komisyoncularÄ±nÄ± eleÅŸtiren ve artan evÂ  fiyatlarÄ±ndan bu kiÅŸileri sorumlu tutan haberler Ã§Ä±kÄ±yordu.

    Åžinhua'da geÃ§en ay yayÄ±nlanan bir yorum haberinde, yÃ¼kselen evÂ  fiyatlarÄ±nÄ±n, "Hong Kong'da toplumsal karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedeni" olduÄŸuÂ  iddiasÄ±nda bulunulmuÅŸtu. Haberde, bÃ¶lge yÃ¶netimine, toplumsal Ã¶fkeyi dindirmekÂ  iÃ§in arazileri komisyonculardan geri almasÄ± ve daha uygun fiyatlÄ± evler Ã¶nermesiÂ  Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

    HONG KONG'DA PROTESTOLAR

    Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'ndeki protestolarÄ±n hedefindekiÂ  zanlÄ±larÄ±n yargÄ±lanmak Ã¼zere Ã‡in'e iadesini kolaylaÅŸtÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ± yerelÂ  meclise nisan ayÄ±nda sunulmuÅŸ ancak protestolar Ã¼zerine Hong Kong BaÅŸ YÃ¶neticisiÂ  Carrie Lam temmuz ayÄ±nda tasarÄ±nÄ±n "Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

    "TasarÄ± Ã¶ldÃ¼" aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen devam eden gÃ¶sterilerin ardÄ±ndan BaÅŸÂ  YÃ¶netici Lam, 4 EylÃ¼l'de tasarÄ±nÄ±n geri Ã§ekileceÄŸini belirterek "HÃ¼kÃ¼met, halkÄ±nÂ  endiÅŸelerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in tasarÄ±yÄ± resmi olarak geri Ã§ekecek." ifadesiniÂ  kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

    Protestocular, tasarÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesinin yanÄ± sÄ±ra eylemcilereÂ  yÃ¶nelik polis ÅŸiddetinin soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyon kurulmasÄ±nÄ±,Â  tutuklanan protestoculara af Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±, protestolarÄ±n "ayaklanma" olarakÂ  adlandÄ±rÄ±lmasÄ±na son verilmesini ve siyasi reformlarÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±Â  talep ediyor.

    Protestolar, zaman zaman gÃ¶stericilerle polis ya da karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼Â  gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.

      Arslantepe HöyüÄŸünde 5700 yÄ±llÄ±k çocuk iskeleti bulunduMalatyaâ€™da bulunan Arslantepe HöyüÄŸüâ€™nde bu yÄ±l yapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda tahmini olarak 5 bin 700 yÄ±llÄ±k olduÄŸu deÄŸerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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