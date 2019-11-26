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26.11.2019 - 18:50 | | DHA

'Hoşçakalın gidiyorum ben' dedi, kendini raylara attı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu görüldü.

'Hoşçakalın gidiyorum ben' dedi, kendini raylara attı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi Didem E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Didem E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Didem E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Didem E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı. 

Didem E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Didem E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. ege

Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga!Bolu'da, arkadaşları Oğuzhan Özdoğan'ı (16) silahla şakalaşırken kazara öldürüp, cesedini çamura gömen A.G. (16) ve S.Ö.'nün (16) yargılanmasına devam edildi. Davada tutuksuz sanık S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından kavga çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.
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