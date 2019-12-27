HSK, FETÖ iddiasıyla 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

Kararın, HSK Genel Kurulunca yürütülen çalışmalar doğrultusunda alındığı bildirildi.
Bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturma için HSK müfettişlerinin görevlendirildiği, HSK 2. Dairesi'nin de haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 18 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği kaydedildi.
Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.
İstanbul'da gemi kıyıya çarptı!Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.