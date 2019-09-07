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07.09.2019 - 09:45| DHA

Hücre evinde yakalandı! Tam 70 adet...

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda firari şüpheli F.G. saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada 70 hard disk ele geçirildi.

Hücre evinde yakalandı! Tam 70 adet...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ şüphelisi F.G.'nin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, F.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Hücre evinde yakalandı Tam 70 adet...

Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve çok sayıda bilgisiyar parçası ele geçirildi. F.G. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen hard diskler, incelemeye alındı.

Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdiKadıköy’de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, “Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın” yazdı.
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