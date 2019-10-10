MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHücre evinde yakalandılar!
10.10.2019 - 12:36 | | DHA

Hücre evinde yakalandılar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Hücre evinde yakalandılar!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı  ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre  edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "gaybubet evi"  olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı  terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar  yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan  mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri  kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan  FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e  ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.

 

 

 

 

Kişto köyü terörden arındırıldıBarış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

Sıradaki Haber