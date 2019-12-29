Hudut Kartalları’na 37 modüler üs

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında bu yıl 22 modüler üs bölgesi yapımı için imzalanan ek sözleşmeyle modüler üs sayısı 73’e çıkacak. Balistik koruma duvarlar, 360 dereceye sahip kamera, sensör ve radarlarla üs bölgelerinde adeta kuş uçurtulmuyor.

Dörtlü koruma

ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, terörle mücadelede kritik öneme sahip sınırın sıfır noktası ve üslere inşa ediliyor. Üslerin çevresi balistik koruma duvarlarıyla çevrilirken; olası roket ile ağır silah saldırılarında üssü koruma kalkanı oluşturuyor. Saldırıyı ise, ilk etapta yüksekliği 4 metreyi bulan çelik bariyer karşılıyor. Ardından da her türlü roketli saldırıyı önleyecek olan özel beton sistemi, aynı sistemle ikinci beton bariyer, son olarak da zırhlı konteyner karşılıyor. Üste bulunan yapılar, havadan gelecek havan saldırılarına karşı da özel zırhlı çatılar ile korunuyor.

Sızmalara karşı sensör

Modüler üs bölgeleri, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörlerle donatılıyor. Terörist sızmalarını üssün çevresinde bulunan sensörlü teller engelliyor. Tellerin üzerinde bulunan sensörler, herhangi bir müdahalede, harekât merkezine alarm veriyor.

Sadece yerin üstü değil altı da gözetim altında tutuluyor. Toprağın altındaki sismik algılayıcılar, sızma girişimlerinde sürtünme ve adımları tespit edip, uyarı gönderiyor.

360 derecelik radar ve kameralar 24 saat boyunca üssün çevresini kontrol ediliyor. Üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezi ne bildiriliyor. Üslerde bulunan ve yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’yle, gelen alarmlar çerçevesinde olası tehditler ateş altına alınarak imha ediliyor.