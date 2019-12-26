‘Hukuken bir engel kalmadı’

Hâkimevi’ndeki “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, AYM’nin Kanal İstanbul kararına yönelik soru üzerine “Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı, AYM bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla bu şekilde bir projenin yapılmasına yönelik de hukuken bir engel olmadığını, yap-işlet-devret modeliyle yapılmasının hukuka aykırı olmadığı yönünde bir karar vermiştir” dedi.