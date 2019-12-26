MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Hukuken bir engel kalmadı’
ABONE OL
26.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Hukuken bir engel kalmadı’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Kanal İstanbul kararıyla ilgili olarak, hukuken bir engel kalmadığını belirtti.

‘Hukuken bir engel kalmadı’

Hâkimevi’ndeki “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, AYM’nin Kanal İstanbul kararına yönelik soru üzerine “Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı, AYM bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla bu şekilde bir projenin yapılmasına yönelik de hukuken bir engel olmadığını, yap-işlet-devret modeliyle yapılmasının hukuka aykırı olmadığı yönünde bir karar vermiştir” dedi. 

Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber